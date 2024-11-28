الخميس 2024-11-28 12:23 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 28-11-2024 12:10 ص

الوكيل الإخباري-    سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، قبيل إغلاق مداولات اليوم، انخفاضا متفاوتا فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.79 دولار للبرميل الواحد.

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واليوم بدأ الاكتتاب العام للبوتاس البرازيلي لإنتاج الأسمدة في أسواق الولايات المتحدة المالية، حيث تضمن الاكتتاب العام الأولي مليوني سهم بسعر 15 دولارا لكل سهم، مما جمع 30 مليون دولار.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 130 نقطة تقريبا ليصل إلى 44712 نقطة، وانخفص أيضا مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 100 نقطة ليصل إلى 19066نقطة تقريبا.


كما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 20 نقطة، ليصل إلى 5999 نقطة.

 
gnews

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