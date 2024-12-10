الثلاثاء 2024-12-10 02:23 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 02:19 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا، في حين استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.24 دولارا للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات السوق اليوم، بأكثر من 170 نقطة ليصل إلى 44457 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 19728 نقطة.


كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بحوالي 35 نقطة ليصل إلى 6053 نقطة.

 
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