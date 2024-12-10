انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات السوق اليوم، بأكثر من 170 نقطة ليصل إلى 44457 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 19728 نقطة.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بحوالي 35 نقطة ليصل إلى 6053 نقطة.
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