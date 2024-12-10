انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا، في حين استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.24 دولارا للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات السوق اليوم، بأكثر من 170 نقطة ليصل إلى 44457 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 19728 نقطة.