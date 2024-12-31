الثلاثاء 2024-12-31 12:29 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
الثلاثاء، 31-12-2024 12:04 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت، اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 71.13 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة ليصل إلى 42683 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اكثر من 170 نقطة ليصل إلى 19556 نقطة.


وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل الى عند 5922 نقطة.
الى ذلك، انخفض سعر الذهب نحو 11 دولارا ليصل الى 2622 دولارا للأوقية الواحدة.

 
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