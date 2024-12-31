انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 71.13 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة ليصل إلى 42683 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اكثر من 170 نقطة ليصل إلى 19556 نقطة.