انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة ليصل إلى 42683 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اكثر من 170 نقطة ليصل إلى 19556 نقطة.
وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل الى عند 5922 نقطة.
الى ذلك، انخفض سعر الذهب نحو 11 دولارا ليصل الى 2622 دولارا للأوقية الواحدة.
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