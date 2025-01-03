انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 120 نقطة ليصل إلى 42414 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 40 نقطة ليصل إلى عند 19271 نقطة.
وانخفض أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 11 نقطة ليصل إلى 5866 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 73.25 دولار للبرميل الواحد.
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