الثلاثاء 2025-03-18 11:47 م
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، فيما تراجع سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليستقر عند 66.89 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 260 نقطة ليصل إلى 41581 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 304 نقاط ليصل إلى 17504 نقاط.


وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 5614 نقطة، اي بنسبة انخفاض 1.07 بالمئة.

 
 
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