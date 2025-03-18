انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، فيما تراجع سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليستقر عند 66.89 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 260 نقطة ليصل إلى 41581 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 304 نقاط ليصل إلى 17504 نقاط.