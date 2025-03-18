انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 260 نقطة ليصل إلى 41581 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 304 نقاط ليصل إلى 17504 نقاط.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 5614 نقطة، اي بنسبة انخفاض 1.07 بالمئة.
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