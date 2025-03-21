انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 11 نقطة ليصل إلى 41953 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 59 نفطة ليصل إلى 17691 نقطة.
بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5662 نقطة.
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