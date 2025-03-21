الجمعة 2025-03-21 01:10 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 21-03-2025 12:28 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل 68.30 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 11 نقطة ليصل إلى 41953 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 59 نفطة ليصل إلى 17691 نقطة.


بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5662 نقطة.

 
 
gnews

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