انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 132 نقطة ليصل إلى 42545 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 372 نقطة ليصل إلى 17899 نقطة.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 64 نقطة ليصل إلى 5712 نقطة.
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