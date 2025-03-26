الخميس 2025-03-27 12:53 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) نصف دولار ليصل الى 69.73 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 132 نقطة ليصل إلى 42545 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 372 نقطة ليصل إلى 17899 نقطة.


كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 64 نقطة ليصل إلى 5712 نقطة.

 
gnews

أحدث الأخبار

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية

عربي ودولي اليونيسف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك حول عاصمة شمال دارفور

ارشيفية

عربي ودولي مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كوبيا في سوريا

جنود من الجيش السوداني

عربي ودولي قائد الجيش السوداني من القصر الرئاسي: "الخرطوم حرة"

ارشيفية

فلسطين إصابة فلسطيني في قصف على بيت لاهيا

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الهلال الاحمر الفلسطيني

فلسطين إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الخليل

بلدية بني عبيد

أخبار محلية بلدية بني عبيد تهيئ مرافقها لاستقبال العيد

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية امانة عمان تحذر من متسولين بلباس عمال الوطن



 
 



الأكثر مشاهدة