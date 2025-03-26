انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) نصف دولار ليصل الى 69.73 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 132 نقطة ليصل إلى 42545 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 372 نقطة ليصل إلى 17899 نقطة.