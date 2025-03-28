انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 69.88 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 155 نقطة ليصل إلى 42299 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 95 نقطة ليصل إلى 17804 نقاط.