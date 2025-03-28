الجمعة 2025-03-28 01:29 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الجمعة، 28-03-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 69.88 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 155 نقطة ليصل إلى 42299 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 95 نقطة ليصل إلى 17804 نقاط.


كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 19 نقطة ليصل إلى 5693 نقطة.

 
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