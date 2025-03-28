وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 155 نقطة ليصل إلى 42299 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 95 نقطة ليصل إلى 17804 نقاط.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 19 نقطة ليصل إلى 5693 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع عالمياً .. وهذه المرة ترامب السبب
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
قادة كنديون ينتقدون الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات
-
جمارك السيارات .. ترامب يثير غضبًا عالميًا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض الاسترليني إلى ما دون حاجز الـ29ر1 دولار