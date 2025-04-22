انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الاثنين، في الوقت الذي زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وتيرة تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الأميركي، جروم باول من منصبه. اضافة اعلان



وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 971 نقطة ليتراجع إلى 38170 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.48 بالمئة.

وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 415 نقطة ليتراجع إلى 15870 نقطة أي بنسبة انخفاض 2.55 بالمئة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 124 نقطة ليتراجع إلى 5158 نقطة، أي بنسبة 2.36 بالمئة.

إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 63.40 دولار للبرميل الواحد.