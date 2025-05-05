انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، كما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى دولار، ليصل إلى 57.07 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 98 نقطة ليصل إلى 41218 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 133 نقطة ليصل إلى 17844 نقطة.