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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، كما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى دولار، ليصل إلى 57.07 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 98 نقطة ليصل إلى 41218 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 133 نقطة ليصل إلى 17844 نقطة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 5650 نقطة.

 
gnews

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