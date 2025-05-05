انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 98 نقطة ليصل إلى 41218 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 133 نقطة ليصل إلى 17844 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 5650 نقطة.
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