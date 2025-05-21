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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، بشكل كبير فيما استمرت عوائد الخزانة الفدرالية من المستندات في الارتفاع.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 816 نقطة ليصل إلى 41860 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.91 بالمئة.


كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 270 نقطة ليصل إلى 18872 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.41 بالمئة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 95 نقطة، ليصل إلى 5844 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.61 بالمئة.


إلى ذلك، تراجع قليلا سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 61.36 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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