انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع قليلًا سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة.