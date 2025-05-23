انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 256 نقطة ليصل إلى 41603 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل الى 5803 نقاط.
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