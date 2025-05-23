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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الجمعة، 23-05-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت اليوم الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع قليلًا سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة.


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 256 نقطة ليصل إلى 41603 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل الى 5803 نقاط.

 
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