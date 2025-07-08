انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 422 نقطة، ليصل إلى 44406 نقاط، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 20412 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 49 نقطة ليصل إلى 6230 نقطة.
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