الثلاثاء 2025-07-08 01:42 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع، سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بدولار، ليصل إلى 68.01 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 422 نقطة، ليصل إلى 44406 نقاط، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 20412 نقطة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 49 نقطة ليصل إلى 6230 نقطة.

 
 
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