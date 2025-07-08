انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع، سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بدولار، ليصل إلى 68.01 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 422 نقطة، ليصل إلى 44406 نقاط، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 20412 نقطة.