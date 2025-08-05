انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى مثلما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولار إلى 65.07 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 62 نقطة إلى 44111 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 137 نقطة ليصل إلى 20916 نقطة.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل الى 6299 نقطة.

