انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

12:20 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 57.95 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 175 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة تقريبا.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.



