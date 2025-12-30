الثلاثاء 2025-12-30 12:57 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
الثلاثاء، 30-12-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 57.95 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 175 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة تقريبا.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا

ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

عربي ودولي ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

ل

طب وصحة إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة متى تصبح الشامة مقلقة؟.. علامات تستدعي الفحص الطبي فورا

جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

عربي ودولي جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

ا

عربي ودولي أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة

4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري

أخبار محلية 4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري



 




الأكثر مشاهدة