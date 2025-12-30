انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 175 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة تقريبا.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض
-
اليابان تقر موازنة قياسية بـ785 مليار دولار
-
النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي
-
الأسهم الآسيوية تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع
-
الصين تتوقع نمو الناتج الصناعي 5.9% في 2025