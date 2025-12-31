الأربعاء 2025-12-31 01:45 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
الأربعاء، 31-12-2025 12:18 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 57.96 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 50 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 30 نقطة تقريبا.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) غدة نقاط فقط.
 
 


