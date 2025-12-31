وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 50 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 30 نقطة تقريبا.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) غدة نقاط فقط.
-
أخبار متعلقة
-
محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر انقساماً شديداً بين مسؤوليه
-
ترامب يلمح لإقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي
-
بلومبرغ: فنزويلا تغلق آبار النفط بسبب نقص مستودعات التخزين
-
مع ارتفاع الدين العام .. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
الدولار يستقر قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية