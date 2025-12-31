انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

12:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759178 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 57.96 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 50 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 30 نقطة تقريبا.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) غدة نقاط فقط.



تم نسخ الرابط





