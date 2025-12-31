الخميس 2026-01-01 12:25 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الأربعاء، 31-12-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، في تراجع ملحوظ مع نهاية السنة للسوق المالي الأميركي الأكبر.

وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 250 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 150 نقطة تقريبا.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.


إلى ذلك، تراجع قليلا سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليستقر عند 57.47 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 


