الأربعاء 2026-05-20 02:06 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الأربعاء، 20-05-2026 12:38 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى،  فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 108.59 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي اليوم 321 نقطة ليصل إلى 49364 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا، 220 نقطة ليصل الى 25870 نقطة, وكذلك انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 49 نقطة ليصل إلى7353 نقطة.

 
 


