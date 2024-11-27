انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني

ويأتي الانخفاض مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر نوفمبر الجاري سالب 18.4 نقطة.
وجاءت نتيجة شهر ديسمبر 2024 الأولية أسوأ من توقعات المحللين، فبحسب استطلاع أجرته بوابة Trading Economics كان من المتوقع انخفاض المؤشر إلى سالب 18.6 نقطة من مستوى نوفمبر الأولي البالغ سالب 18.3 نقطة.
وبدأ الاقتصاد الألماني، ولا سيما القطاع الصناعي في ألمانيا، يفقد مزاياه التنافسية في ظل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا.
وبحسب توقعات المفوضية الأوروبية فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيعود إلى النمو في العام المقبل 2025، لكن هذا العام سيدخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود.
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