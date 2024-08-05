انخفاض مؤشر داو جونز أكثر من ألف نقطة

كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 576 نقطة، ليصل إلى 16200 نقطة، أي نسبة 3.41 بالمئة من حجم الأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 160 نقطة ليصل إلى 5186 نقطة، أي بنسبة 37 بالمئة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس"، عند 73.89 دولار للبرميل الواحد.
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