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انخفاض مؤشر داو جونز أكثر من ألف نقطة

مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز




 

الإثنين، 05-08-2024 11:55 م

الوكيل الإخباري- انخفض اليوم الاثنين مؤشر داو جونز الصناعي 1034 نقطة ليتراجع إلى 38703 نقطة أي نسبة 2.60 بالمئة.


كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 576 نقطة، ليصل إلى 16200 نقطة، أي نسبة 3.41 بالمئة من حجم الأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 160 نقطة ليصل إلى 5186 نقطة، أي بنسبة 37 بالمئة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس"، عند 73.89 دولار للبرميل الواحد.

 

بترا

gnews

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