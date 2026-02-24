انخفاض مؤشر داو جونز اكثر من 800 نقطة

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، الليلة الماضية، 821 نقطة ليتراجع الى 48804 نقاط اي بنسبة انخفاض بلغت 1.66 بالمئة.

وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 258 نقطة ليصل الى 22627 اي نسبة انخفاض 1.13 بالمئة.