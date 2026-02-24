انخفاض مؤشر داو جونز اكثر من 800 نقطة

وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 258 نقطة ليصل الى 22627 اي نسبة انخفاض 1.13 بالمئة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) حوالى 71 نقطة اي بنسبة انخفاض 1.04 بالمئة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 66.29 دولار للبرميل.
