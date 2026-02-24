الثلاثاء 2026-02-24 09:03 ص

انخفاض مؤشر داو جونز اكثر من 800 نقطة

مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز
 
الثلاثاء، 24-02-2026 08:56 ص

الوكيل الإخباري-    انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، الليلة الماضية، 821 نقطة ليتراجع الى 48804 نقاط اي بنسبة انخفاض بلغت 1.66 بالمئة.

وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 258 نقطة ليصل الى 22627 اي نسبة انخفاض 1.13 بالمئة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) حوالى 71 نقطة اي بنسبة انخفاض 1.04 بالمئة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 66.29 دولار للبرميل.

 
 


