انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة

الوكيل الإخباري- انخفض، اليوم الخميس مؤشر "داو جونز" الصناعي، 527 نقطة ليتراجع إلى 39142 نقطة، وبنسبة بلغت 1.33 بالمئة.

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كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 20 نقطة ليصل إلى 16286 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 5282 نقطة.