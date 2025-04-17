انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة

كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 20 نقطة ليصل إلى 16286 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 5282 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالي دولارين، ليصل إلى 64.28 دولار للبرميل الواحد.
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