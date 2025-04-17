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انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري-   انخفض، اليوم الخميس مؤشر "داو جونز" الصناعي، 527 نقطة ليتراجع إلى 39142 نقطة، وبنسبة بلغت 1.33 بالمئة.

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كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 20 نقطة ليصل إلى 16286 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 5282 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالي دولارين، ليصل إلى 64.28 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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