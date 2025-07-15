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انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري- انخفض اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 436 نقطة ليتراجع إلى 44023 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 37 ليصل إلى 20677 نقطة.

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وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة، ليصل إلى 6243 نقطة.


إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 
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