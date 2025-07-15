انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة، ليصل إلى 6243 نقطة.
إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة والصين تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات التجارية
-
الذهب عالميا يرتفع الى هذا المستوى
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
صعود تاريخي لأسعار معدن البالاديوم .. ماذا تعرف عنه ؟
-
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
-
بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها