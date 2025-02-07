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انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 07-02-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 175 نقطة، بعد ارتفاعه أكثر من 300 نقطة يوم أمس، ليصل قبيل إغلاق مداولات اليوم، إلى 44690 نقطة.

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وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 30 نقطة ليصل إلى 19720 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6070 نقطة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 70.47 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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