انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 175 نقطة، بعد ارتفاعه أكثر من 300 نقطة يوم أمس، ليصل قبيل إغلاق مداولات اليوم، إلى 44690 نقطة.

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وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 30 نقطة ليصل إلى 19720 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6070 نقطة.