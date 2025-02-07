انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 30 نقطة ليصل إلى 19720 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6070 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 70.47 دولار للبرميل الواحد.
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