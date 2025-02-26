انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم الأربعاء، أكثر من 200 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43420 نقطة.

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واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19015 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 5950 نقطة.