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انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

داو جونز الصناعي
داو جونز الصناعي
الأربعاء، 26-02-2025 11:59 م

الوكيل الإخباري-   انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم الأربعاء، أكثر من 200 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43420 نقطة.

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واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19015 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 5950 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 68.89 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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