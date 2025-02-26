انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19015 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 5950 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 68.89 دولار للبرميل الواحد.
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