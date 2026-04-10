انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم، وهو احد مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بنحو 269 نقطة ليتراجع الى 47916 نقطة.

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 80 نقطة ليصل الى 22902 نقطة فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6816 نقطة بانخفاض 7 نقاط.