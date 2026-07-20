انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أكبر المؤشرات الأميركية، اليوم الاثنين، 307 نقاط ليتراجع إلى 518841 نقطة أي بنسبة انخفاض 0.59 بالمئة.

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كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 12 نقطة ليستقر عند 25508 نقاط، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 14 نقطة ليصل إلى 7443 نقطة.