انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 12 نقطة ليستقر عند 25508 نقاط، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 14 نقطة ليصل إلى 7443 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 83.12 دولار للبرميل الواحد.
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