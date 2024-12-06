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انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-12-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري-   انخفض مؤشر داو جونز، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية، قبيل إغلاق مداولات السوق اليوم الجمعة، بأكثر من 120 نقطة ليصل إلى 44625 نقطة تقريبا.

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وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 140 نقطة، ليصل إلى 19843 نقطة، وارتفع ايضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بحوالي 12 نقطة ليصل إلى 6086 نقطة.


إلى ذلك، تراجع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليغلق عند 67.16 دولارا للبرميل الواحد.

 
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