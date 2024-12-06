انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 140 نقطة، ليصل إلى 19843 نقطة، وارتفع ايضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بحوالي 12 نقطة ليصل إلى 6086 نقطة.
إلى ذلك، تراجع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليغلق عند 67.16 دولارا للبرميل الواحد.
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