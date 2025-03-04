انخفاض مؤشر داو جونز 400 نقطة

وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 50 نقطة ليصل إلى 18400 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 5820 نقطة.
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