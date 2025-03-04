انخفاض مؤشر داو جونز 400 نقطة

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، قبيل إغلاق التداولات اليوم الثلاثاء، إلى 42750 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 68.40 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان