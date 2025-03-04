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انخفاض مؤشر داو جونز 400 نقطة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 04-03-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري-   انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، قبيل إغلاق التداولات اليوم الثلاثاء، إلى 42750 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 68.40 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 50 نقطة ليصل إلى 18400 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 5820 نقطة.

 
gnews

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