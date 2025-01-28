انخفاض مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 600 نقطة

وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة ليصل إلى 44620 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 100 نقطة ليصل الى 5995 نقطة، اي نسبة 1.65 في المئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بأقل من دولارين ليتراجع مُجددا الى 73.12 دولار للبرميل الواحد، كما انخفض سعر الذهب نحو 37 دولارا ليتراجع الى 2741 دولارا للأوقية الواحدة.
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