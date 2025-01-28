الثلاثاء 2025-01-28 01:21 ص
 

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 600 نقطة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 28-01-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الاثنين، أكثر من 600 نقطة ليصل إلى 19345 نقطة أي نسبة تجاوزت 3 بالمئة تقريبا.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة ليصل إلى 44620 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 100 نقطة ليصل الى 5995 نقطة، اي نسبة 1.65 في المئة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بأقل من دولارين ليتراجع مُجددا الى 73.12 دولار للبرميل الواحد، كما انخفض سعر الذهب نحو 37 دولارا ليتراجع الى 2741 دولارا للأوقية الواحدة.

 
gnews

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