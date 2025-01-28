انخفاض مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 600 نقطة

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الاثنين، أكثر من 600 نقطة ليصل إلى 19345 نقطة أي نسبة تجاوزت 3 بالمئة تقريبا.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة ليصل إلى 44620 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 100 نقطة ليصل الى 5995 نقطة، اي نسبة 1.65 في المئة.