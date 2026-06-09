الثلاثاء 2026-06-09 11:52 م

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 250 نقطة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:47 م

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الثلاثاء 250 نقطة ليتراجع الى النقطة 25678.

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في المقابل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 85 نقطة ليصل إلى 50872 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة ليصل إلى 7386 نقاط.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى 3 دولارات ليصل الى 88.46 دولار للبرميل الواحد.

 
 


gnews

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