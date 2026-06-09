انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 250 نقطة

في المقابل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 85 نقطة ليصل إلى 50872 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 19 نقطة ليصل إلى 7386 نقاط.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى 3 دولارات ليصل الى 88.46 دولار للبرميل الواحد.
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