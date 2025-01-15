الأربعاء 2025-01-15 01:38 ص
 

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 01:24 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض مؤشر نازداك، اليوم الثلاثاء، والذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 120 نقطة ليتراجع مُجددا إلى 18970 نقطة.

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وارتفع، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 80 نقطة ليصل إلى 42375 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5825 نقطة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بنحو دولار ليصل إلى 77.58 دولار للبرميل الواحد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 7 دولارات ليصل إلى 2686 دولارا للأوقية الواحدة.

 
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