انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك، اليوم الثلاثاء، والذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 120 نقطة ليتراجع مُجددا إلى 18970 نقطة.

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وارتفع، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 80 نقطة ليصل إلى 42375 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5825 نقطة.