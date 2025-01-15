انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

وارتفع، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 80 نقطة ليصل إلى 42375 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5825 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بنحو دولار ليصل إلى 77.58 دولار للبرميل الواحد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 7 دولارات ليصل إلى 2686 دولارا للأوقية الواحدة.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار شحن النفط تقفز بعد تشديد العقوبات الأميركية على روسيا
-
رحلة بهاء عبد الحسين المعموري في تأسيس Qi Card وتحقيق النجاح
-
الذهب نحو أرقام قياسية جديدة.. هذه الأسعار المتوقعة في 2025
-
تراجع أسعار النفط عالميا
-
الدين العام الأمريكي قد يصل إلى ذروته يوم الثلاثاء
-
ارتفاع مؤشر داو جونز وانخفاض نازداك
-
روسيا: نمو عوائد النفط والغاز 26%
-
الاسترليني ينخفض دون حاجز 1.22 دولار