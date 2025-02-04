انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض اليوم الاثنين، مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 180 نقطة ليصل إلى 19445 نقطة، أي بنسبة أقل من 1 بالمئة.

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