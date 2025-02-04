انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، حوالي 80 نقطة ليصل إلى 44455 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 6011 نقطة.
الى ذلك، استقر النفط الخام (وست تكساس) عند 72.99 دولار للبرميل الواحد.
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