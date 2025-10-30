انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض أيضا مؤشر "داو جونز" الصناعي، 109 نقاط، ليغلق على 47522 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 68 نقطة ليتراجع الى 6822 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 60.26 دولار للبرميل الواحد.
