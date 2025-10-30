انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- انخفض، اليوم مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 377 نقطة ليتراجع إلى 23581 نقطة، اي بنسبة انخفاض 1.57 بالمئة.

وانخفض أيضا مؤشر "داو جونز" الصناعي، 109 نقاط، ليغلق على 47522 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 68 نقطة ليتراجع الى 6822 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 60.26 دولار للبرميل الواحد.