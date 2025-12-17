انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 200 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 65 نقطة.
إلى ذلك، طرأ تحسن على سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، حيث زاد أكثر من دولار ووصل إلى عند 56.40 دولار للبرميل الواحد.
