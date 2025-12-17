انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

الخميس 2025-12-18 12:09 ص

الأربعاء، 17-12-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري-  انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الأربعاء، 350 نقطة تقريبا، أي بنسبة انخفاض 1.50 بالمئة.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 200 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 65 نقطة.

إلى ذلك، طرأ تحسن على سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، حيث زاد أكثر من دولار ووصل إلى عند 56.40 دولار للبرميل الواحد.
 
 


