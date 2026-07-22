انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

11:39 م

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، اليوم الأربعاء، 146 نقطة، ليصل إلى 26690 نقطة، أي بنسبة انخفاض 0.57 بالمئة. اضافة اعلان





وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط ليصل إلى 52219 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 10 نقاط، ليصل إلى 7499 نقطة.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من دولارين ليرتفع إلى 86.56 دولار للبرميل الواحد.





