انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط ليصل إلى 52219 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 10 نقاط، ليصل إلى 7499 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من دولارين ليرتفع إلى 86.56 دولار للبرميل الواحد.
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