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انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

نيويورك 22 تموز (بترا)- انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، اليوم الأربعاء، 146 نقطة، ليصل إلى 26690 نقطة، أي بنسبة انخفاض 0.57 بالمئة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط ليصل إلى 52219 نقطة، فيما ان
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:39 م
الوكيل الإخباري-    انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، اليوم الأربعاء، 146 نقطة، ليصل إلى 26690 نقطة، أي بنسبة انخفاض 0.57 بالمئة.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط ليصل إلى 52219 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 10 نقاط، ليصل إلى 7499 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من دولارين ليرتفع إلى 86.56 دولار للبرميل الواحد.
 
 


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