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انخفاض مؤشر نازداك وارتفاع نفط تكساس

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب اليوم الثلاثاء حوالى 302 نقطة ليتراجع الى 25818 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.16 بالمئة.

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كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 130 نقطة ليصل الى 52924 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل الى 7503 نقاط.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" اكثر من 3 دولارات ليصل الى 71.86 دولار للبرميل الواحد.

 
 


gnews

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