انخفاض مؤشر نازداك وارتفاع نفط تكساس

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 130 نقطة ليصل الى 52924 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل الى 7503 نقاط.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" اكثر من 3 دولارات ليصل الى 71.86 دولار للبرميل الواحد.
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