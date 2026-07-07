انخفاض مؤشر نازداك وارتفاع نفط تكساس

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب اليوم الثلاثاء حوالى 302 نقطة ليتراجع الى 25818 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.16 بالمئة.

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كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 130 نقطة ليصل الى 52924 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل الى 7503 نقاط.