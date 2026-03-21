السبت 2026-03-21 02:16 م

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع العسكري في الثاني من آذار الجاري، حيث استقر المعدن الأصفر عند مستويات 4494 دولاراً للأونصة. ويأتي هذا الهبوط بعد أن كان ا
ارشيفية
 
السبت، 21-03-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع العسكري في الثاني من آذار الجاري، حيث استقر المعدن الأصفر عند مستويات 4494 دولاراً للأونصة.

اضافة اعلان


ويأتي هذا الهبوط بعد أن كان الذهب قد حقق قمة تاريخية غير مسبوقة عند مستوى 5420 دولاراً للأونصة مع بداية التوترات، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم السبت.


ويعزى هذا التراجع "عكس التوقعات" التي كانت تشير إلى استمرار الصعود كملاذ آمن، إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التقدم المفاجئ في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية وأدى إلى تسييل مراكز الشراء.


كما لعبت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة دوراً في دفع المستثمرين لبيع الذهب لتوفير السيولة المغطاة لعمليات أخرى، وهو ما يعرف تقنياً بـ"بيوع جني الأرباح" عند القمم التاريخية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة