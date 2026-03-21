انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع العسكري في الثاني من آذار الجاري، حيث استقر المعدن الأصفر عند مستويات 4494 دولاراً للأونصة.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن كان الذهب قد حقق قمة تاريخية غير مسبوقة عند مستوى 5420 دولاراً للأونصة مع بداية التوترات، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم السبت.



ويعزى هذا التراجع "عكس التوقعات" التي كانت تشير إلى استمرار الصعود كملاذ آمن، إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التقدم المفاجئ في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية وأدى إلى تسييل مراكز الشراء.