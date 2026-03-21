انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب عالميا

ويأتي هذا الهبوط بعد أن كان الذهب قد حقق قمة تاريخية غير مسبوقة عند مستوى 5420 دولاراً للأونصة مع بداية التوترات، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم السبت.
ويعزى هذا التراجع "عكس التوقعات" التي كانت تشير إلى استمرار الصعود كملاذ آمن، إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التقدم المفاجئ في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية وأدى إلى تسييل مراكز الشراء.
كما لعبت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة دوراً في دفع المستثمرين لبيع الذهب لتوفير السيولة المغطاة لعمليات أخرى، وهو ما يعرف تقنياً بـ"بيوع جني الأرباح" عند القمم التاريخية.
