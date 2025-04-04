انزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل حاد

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 2231 نقطة ليتراجع إلى 38314 نقطة، أي نسبة خسارة 5.5 بالمئة.
كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 962 نقطة ليتراجع إلى 15587نقطة، أي نسبة خسارة 5.82 بالمئة.
وأيضًا انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 322 نقطة ليصل إلى 5074 نقطة، أي نسبة خسارة 5.97 بالمئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 6 بالمئة ليصل الى 62.68 دولار للبرميل الواحد.
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