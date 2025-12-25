انطلاق أول ناقلة غاز مسال روسية ضخمة عبر منطقة القطب الشمالي

الوكيل الإخباري- سلم حوض بناء السفن الروسي "زفيزدا" لشركة النقل البحري "سوفكوم فلوت" أول ناقلة غاز مسال روسية الصنع تحمل اسم "أليكسي كوسيغين" لنقل موارد الطاقة عبر منطقة القطب الشمالي.

وتمثل الناقلة "أليكسي كوسيغين" كاسحة الجليد من الجيل Arc 7، وهي الأولى ضمن أسطول ناقلات الغاز التي يطورها حوض "زفيزدا" لمشروع "أركتيك إس بي جي 2". وتتميز بقدرتها على العمل المستقل في ظروف القطب الشمالي، حيث تستطيع اختراق طبقات جليدية يتجاوز سمكها المترين.



مواصفات الناقلة:



السعة: تزيد عن 172 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

الدفع: مزودة بثلاث وحدات دفع بقدرة إجمالية تصل إلى 60 ميغاواط، صنعت محليا في مصنع "سافير" الروسي.

الأبعاد: طول السفينة 300 متر، عرضها 48.8 متر.



وسميت الناقلة تيمنا بالسياسي السوفيتي البارز ورئيس الوزراء الأسبق أليكسي كوسيغين، الحاصل على لقب بطل العمل الاشتراكي.



وخضعت السفينة قبل تسليمها في نوفمبر 2025 لسلسلة من الاختبارات التقنية والبحرية في موانئ الشرق الأقصى الروسي، شملت ضبط المعدات والتشغيل التجريبي والإعداد لشحن الغاز المسال.