الخميس 2025-12-25 07:00 م

انطلاق أول ناقلة غاز مسال روسية ضخمة عبر منطقة القطب الشمالي

ي
أرشيفية
الخميس، 25-12-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري- سلم حوض بناء السفن الروسي "زفيزدا" لشركة النقل البحري "سوفكوم فلوت" أول ناقلة غاز مسال روسية الصنع تحمل اسم "أليكسي كوسيغين" لنقل موارد الطاقة عبر منطقة القطب الشمالي.

اضافة اعلان


وتمثل الناقلة "أليكسي كوسيغين" كاسحة الجليد من الجيل Arc 7، وهي الأولى ضمن أسطول ناقلات الغاز التي يطورها حوض "زفيزدا" لمشروع "أركتيك إس بي جي 2". وتتميز بقدرتها على العمل المستقل في ظروف القطب الشمالي، حيث تستطيع اختراق طبقات جليدية يتجاوز سمكها المترين.


مواصفات الناقلة:


السعة: تزيد عن 172 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
الدفع: مزودة بثلاث وحدات دفع بقدرة إجمالية تصل إلى 60 ميغاواط، صنعت محليا في مصنع "سافير" الروسي.
الأبعاد: طول السفينة 300 متر، عرضها 48.8 متر.


وسميت الناقلة تيمنا بالسياسي السوفيتي البارز ورئيس الوزراء الأسبق أليكسي كوسيغين، الحاصل على لقب بطل العمل الاشتراكي.


وخضعت السفينة قبل تسليمها في نوفمبر 2025 لسلسلة من الاختبارات التقنية والبحرية في موانئ الشرق الأقصى الروسي، شملت ضبط المعدات والتشغيل التجريبي والإعداد لشحن الغاز المسال.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية خبراء: وقف إنهاء خدمات من أكمل 30 سنة يتيح استدامة العمل وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات

غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

الطقس غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

عربي ودولي زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

و

عربي ودولي مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

عربي ودولي كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

ب

منوعات مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو

ل

عربي ودولي إعدام سعودي قتل مصريا بطريقة مروعة في مكة المكرمة

سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا

عربي ودولي سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا



 




الأكثر مشاهدة