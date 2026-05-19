انطلاق التداول في بورصة طهران بعد توقف 80 يوما

الوكيل الإخباري- استأنفت بورصة طهران تعاملاتها اليوم الثلاثاء بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.



وانطلقت أولى جلسات التداول في السنة المالية الجديدة 1405 هجري شمسي (2026) داخل قاعة بورصة طهران، في خطوة توصف بأنها مؤشر على محاولة تدريجية لاستعادة النشاط المالي.

وقال التلفزيون الإيراني إنه تم استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات، من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، وأضاف التلفزيون أنه لم يتم استئناف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.