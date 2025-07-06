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انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم الأحد

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أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري- تنطلق اليوم الأحد، قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية حيث ستستمر يومي 6 و7 يوليو ويشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين عن بعد، بحضور وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأكد الكرملين أن الرئيس بوتين سيشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في الجلسة العامة للمجموعة، في حين سيترأس الوفد الروسي في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فإن قادة المجموعة سيبحثون قضايا السلام والأمن العالمي ونظام الحوكمة العالمية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فيما سيصدر بيان ختامي عنهم يلخص مواقف الدول الأعضاء.


وتضم المجموعة 10 أعضاء هم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، كما انضمت إليها مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران العام الماضي، وإندونيسيا مطلع العام الجاري.


في حين تتعاون دول أخرى بينها بيلاروس، وكوبا، وكازاخستان، وفيتنام والسعودية مع المجموعة.

 

RT

 
 
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