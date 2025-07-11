انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أيار الماضي

الوكيل الإخباري- سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا غير متوقع في شهر أيار الماضي، متأثرا بتراجعات حادة في قطاعي التصنيع والبناء، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

اضافة اعلان