الجمعة 2025-07-11 02:47 م
 

انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أيار الماضي

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 11-07-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا غير متوقع في شهر أيار الماضي، متأثرا بتراجعات حادة في قطاعي التصنيع والبناء، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

اضافة اعلان


وأفاد المكتب الحكومي اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 بالمئة خلال أيار الماضي، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات الأسواق التي رجحت نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم اسبانيا

عربي ودولي إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تحذر من تداعيات توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تختتم تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف

الأسهم الآسيوية

أسواق ومال تباين أداء الأسهم الآسيوية

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين

مجلس النواب

شؤون برلمانية لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تلتقي رئيس شركة تطوير العقبة

علم بريطانيا

أسواق ومال انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أيار الماضي



 
 



الأكثر مشاهدة