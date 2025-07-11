انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أيار الماضي

وأفاد المكتب الحكومي اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 بالمئة خلال أيار الماضي، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات الأسواق التي رجحت نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.
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