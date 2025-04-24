انهيار أسعار الذهب.. تفاصيل الإغلاقات اليومية للأسواق العالمية

وفيما يلي نظرة على مستويات الإغلاق للسلع الرئيسية:
الذهب
في ختام تعاملات أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد أن سجلت قمة تاريخية ، حيث وصلت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى 3,301.55 دولارًا للأوقية، منخفضة بنسبة 3.45% ، وهوت العقود الفورية للذهب إلى 3,288.34 دولارًا، منخفضة بنسبة 2.75%، ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.91 بنسبة 0.94% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.
الفضة
أغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 33.56 دولار للأوقية، مرتفعة بنسبة 1.99%.
النفط
تراجعت أسعار النفط الخام WTI وأغلقت عند 62.29 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 2.17% أما عقود نفط برنت فقد أغلقت عند 66.15 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.05%.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم سوريا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار النفط وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية
-
الدولار يرتفع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية
-
الذهب يهوي عالمياً بعد قرارات إيجابية للأسواق من ترامب
-
انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تزايد محاولات الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر كوريا الجنوبية
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو