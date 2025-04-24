انهيار أسعار الذهب.. تفاصيل الإغلاقات اليومية للأسواق العالمية

الوكيل الإخباري- شهدت أسواق السلع مزيدًا من التقلبات الحادة في الأسعار، وقد انهارت أسعار الذهب بعد سلسلة من الارتفاعات القوية وصلت خلالها لأعلى مستوى على الإطلاق، وانهارت أسعار النفط، بينما انتعش مؤشر الدولار.

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وفيما يلي نظرة على مستويات الإغلاق للسلع الرئيسية:



الذهب



في ختام تعاملات أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد أن سجلت قمة تاريخية ، حيث وصلت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى 3,301.55 دولارًا للأوقية، منخفضة بنسبة 3.45% ، وهوت العقود الفورية للذهب إلى 3,288.34 دولارًا، منخفضة بنسبة 2.75%، ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.91 بنسبة 0.94% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.



الفضة



أغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 33.56 دولار للأوقية، مرتفعة بنسبة 1.99%.



النفط



تراجعت أسعار النفط الخام WTI وأغلقت عند 62.29 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 2.17% أما عقود نفط برنت فقد أغلقت عند 66.15 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.05%.