الخميس 2025-04-24 09:20 ص
 

انهيار أسعار الذهب.. تفاصيل الإغلاقات اليومية للأسواق العالمية

G
أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 07:44 ص

الوكيل الإخباري- شهدت أسواق السلع مزيدًا من التقلبات الحادة في الأسعار، وقد انهارت أسعار الذهب بعد سلسلة من الارتفاعات القوية وصلت خلالها لأعلى مستوى على الإطلاق، وانهارت أسعار النفط، بينما انتعش مؤشر الدولار.

اضافة اعلان


وفيما يلي نظرة على مستويات الإغلاق للسلع الرئيسية:


الذهب


في ختام تعاملات أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد أن سجلت قمة تاريخية ، حيث وصلت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى 3,301.55 دولارًا للأوقية، منخفضة بنسبة 3.45% ، وهوت العقود الفورية للذهب إلى 3,288.34 دولارًا، منخفضة بنسبة 2.75%، ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.91 بنسبة 0.94% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.


الفضة


أغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 33.56 دولار للأوقية، مرتفعة بنسبة 1.99%.


النفط


تراجعت أسعار النفط الخام WTI وأغلقت عند 62.29 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 2.17% أما عقود نفط برنت فقد أغلقت عند 66.15 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.05%.

 

Investing

 
gnews

أحدث الأخبار

لا بؤ

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك عند تناول المسكنات قبل النوم؟

ل

أخبار محلية الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

ارشيفية

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

فافاف

طب وصحة هذه الأطعمة شبه خالية من السعرات الحرارية

صور الخبر

أخبار محلية عاجل الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

ؤب

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة

المتظاهرون رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين

عربي ودولي مظاهرة ضد زيارة بن غفير لجامعة ييل الأميركية

عغنته

فن ومشاهير الكشف عن مفاجأة تتعلّق بوفاة الإعلامي صبحي عطري



 
 



الأكثر مشاهدة