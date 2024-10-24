باكستان بصدد زيادة وارداتها النفطية من روسيا

الوكيل الإخباري - أكد رانا إحسان أفضل خان المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده بصدد زيادة وارداتها النفطية من روسيا انطلاقا من مصالح أمنها القومي، وبغضّ النظر عن أي عقوبات.



وقال أفضل خان لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "حتى الآن لم تخضع باكستان لأي عقوبات لأن حجم التجارة مع روسيا ليس كبيرا. ومن الواضح أننا عندما نعتزم زيادة حجم التجارة هذا، سنضع في اعتبارنا جوانب مختلفة".



وأضاف: "على باكستان أن تأخذ في الاعتبار أمنها القومي، فإذا كانت روسيا شريكة لباكستان في مجال أمن الطاقة وإذا كانت تزودنا بالنفط الخام الرخيص، فلدينا الحق في شراء النفط الخام الرخيص من روسيا وبالتالي يمكننا تخفيف العبء الاقتصادي على شعبنا"، متابعا أن "مثل هذه القرارات ستتخذ مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الدولية ومصالح الأمن القومي للبلاد".

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وذكر أن عام 2023 استوردت بلاده "نحو 100 ألف طن متري من النفط الخام من روسيا. لذا فهذه بداية. قبل ذلك، لم نكن نستورد أي نفط خام من روسيا".



وأردف: "نرى في الأيام القادمة أن استيراد النفط الخام من روسيا سيكون في ازدياد. نحن نستورد بالفعل النفط الخام لصالح القطاع الخاص في باكستان، حيث تستورد الشركات النفط الخام من روسيا".



وذكرت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية في أغسطس الماضي أن روسيا أبلغت باكستان بأن محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسية ستستعد في عام 2026 لتجارة الغاز مع باكستان.

RT