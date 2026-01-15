"بتكوين" فوق 95 ألف دولار

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، عقب صدور بيانات التضخم.



وارتفعت البتكوين بنسبة 0.77% عند 95075.98 دولاراً، بعدما تجاوزت 96 ألف دولار، في التعاملات المبكرة من صباح أمس الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 16 نوفمبر، مستحوذة على نحو 58.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.



وأدى هذا الصعود إلى تصفية مراكز بيع بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار في سوق الخيارات، كانت تراهن على انخفاض أسعار العملات المشفرة.



وكانت «بتكوين» قد تكبدت خسائر فاقت 6% منذ بداية عام 2025، بعدما أنهت العام السابق بأداء متواضع، حيث ظلت محصورة في نطاق تداول ضيق، وبقيت إلى حد كبير بمنأى عن موجات الارتفاع التي شهدتها أسواق الأسهم والمعادن الثمينة.



وزادت الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.4% عند 3311.66 دولاراً، فيما أضافت الريبل (اكس ار بي) نحو 1.45% لتتداول عند 2.1506 دولار.



وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.24 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 154.53 مليار دولار.

