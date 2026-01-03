بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

11:27 م

الوكيل الإخباري- أعلن النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر، عن انطلاق عملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة الجديدة بشكل فعلي اليوم السبت، بعد تحضيرات دامت لأشهر.





ووفقا لوكالة الأنباء السورية، قال الناظر في منشور عبر منصة (اكس): "منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة"، مؤكداً أن العملة السورية الجديدة أصبحت بأيدي المواطنين السوريين وبدأ تداولها من اليوم.



