بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، قال الناظر في منشور عبر منصة (اكس): "منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة"، مؤكداً أن العملة السورية الجديدة أصبحت بأيدي المواطنين السوريين وبدأ تداولها من اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
الأسهم العالمية تستهل 2026 بالصعود
-
النحاس والمعادن الأساسية تستهل 2026 على مكاسب
-
الدولار يبدأ 2026 بأداء ضعيف
-
النفط يبدأ العام الجديد على ارتفاع
-
النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025