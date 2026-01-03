الأحد 2026-01-04 01:02 ص

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

السبت، 03-01-2026 11:27 م
الوكيل الإخباري- أعلن النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر، عن انطلاق عملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة الجديدة بشكل فعلي اليوم السبت، بعد تحضيرات دامت لأشهر.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء السورية، قال الناظر في منشور عبر منصة (اكس): "منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة"، مؤكداً أن العملة السورية الجديدة أصبحت بأيدي المواطنين السوريين وبدأ تداولها من اليوم.
 
 


