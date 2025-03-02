بدعم من ترامب.. صعود صاروخي للبيتكوين والعملات المشفرة

وفي منشوره، صرّح ترامب بأن أمره التنفيذي بشأن العملات الرقمية "وجّه المجموعة الرئاسية للعمل على إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية يشمل XRP وSOL وADA". لكن الأمر التنفيذي المشار إليه، والذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني، لم يذكر أي عملات رقمية محددة، بل أشار فقط إلى إمكانية إنشاء "مخزون وطني من الأصول الرقمية"، وهو ما طُلب من المجموعة الرئاسية تقييمه ودراسة كيفية إنشائه وإدارته.
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