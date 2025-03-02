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بدعم من ترامب.. صعود صاروخي للبيتكوين والعملات المشفرة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-03-2025 09:12 م
الوكيل الإخباري-   شهدت العملات الرقمية انتعاشًا يوم الأحد بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيجابية عن الأصول الرقمية، معدداً العملات التي يمكن أن يشملها احتياطي العملات الرقمية الذي يدعو لتكوينه، بما في ذلك عملة XRP المرتبطة بشركة Ripple، بالإضافة إلى Solana وCardano، في منشور على منصته المفضلة تروث سوشيال Truth Social، لتقفزعملة بيتكوين أكثر من 7%، وترتفع عملات أخرى أكثر من 20%، في يوم كان يفترض أن تكون تحركات العملات فيه هادئة، حيث تغلق أغلب أسواق المال الكبرى حول العالم.اضافة اعلان


وفي منشوره، صرّح ترامب بأن أمره التنفيذي بشأن العملات الرقمية "وجّه المجموعة الرئاسية للعمل على إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية يشمل XRP وSOL وADA". لكن الأمر التنفيذي المشار إليه، والذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني، لم يذكر أي عملات رقمية محددة، بل أشار فقط إلى إمكانية إنشاء "مخزون وطني من الأصول الرقمية"، وهو ما طُلب من المجموعة الرئاسية تقييمه ودراسة كيفية إنشائه وإدارته.
 
gnews

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