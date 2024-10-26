برلين تحذر واشنطن من إشعال حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي

وقال ليندنر لشبكة "CNBC" على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة: "لا يوجد فائزون في الخلافات التجارية، بل هناك دائما خاسرون"، واقترح ليندنر أن تكون السياسة التجارية الأمريكية المحتملة إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا قضية رئيسية.
وأضاف: "في هذه الحالة، نحتاج إلى جهود دبلوماسية لإقناع أي شخص يدخل البيت الأبيض بأن من مصلحة الولايات المتحدة عدم الدخول في صراع تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية الرد".
وينتمي ليندنر إلى الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال، الذي هو حاليا في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار أولاف شولتس.
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