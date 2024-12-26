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برميل النفط عند أعلى مستوى في أسبوع

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أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، فوق مستوى 74 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 18 ديسمبر الجاري 2024.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.58% إلى 74.01 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوع.

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وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إل  70.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات. 

 

RT

 
gnews

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