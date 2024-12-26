برميل النفط عند أعلى مستوى في أسبوع

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.58% إلى 74.01 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوع.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إل 70.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
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